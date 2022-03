Immobilier : le coût du crédit va-t-il flamber ?

information fournie par Ecorama • 25/03/2022 à 14:05

Après le léger signal haussier de février, les taux de crédits immobiliers auraient progressé plus nettement en mars, selon les analyses de plusieurs courtiers en crédit. Pourraient-ils s'enflammer à cause de la guerre en Ukraine et des poussées inflationnistes ? L'analyse de Laurent Saillard, journaliste au Revenu. Ecorama du 25 mars 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com