Immobilier : la fin de l'âge d'or pour les emprunteurs ?

Ecorama : Désintoxez-moi • 18/06/2020 à 14:05

Faut-il redouter des taux d'emprunts immobiliers plus chers et des banques plus regardantes et sélectives dans leur façon de prêter ? Eléments de réponses avec Laurent Grassin, directeur de la Rédaction de Boursorama. Ecorama du 18 juin 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com