Des journalistes se rassemblent devant le tribunal de Los Angeles où Nick Reiner, fils du cinéaste américain Rob Reiner, doit comparaître. M. Reiner, soupçonné du meurtre de son père, Rob Reiner, et de sa mère, la photographe Michele Singer Reiner, pourrait être jugé médicalement apte à comparaître mercredi devant un juge. Selon son avocat Alan Jackson, le fils cadet du couple âgé de 32 ans, en proie à des addictions depuis l'adolescence, n'était pas en mesure de comparaître mardi comme initialement prévu. IMAGES
Images du tribunal de Los Angeles où le fils de Nick Reiner doit comparaître
