Images à l'extérieur de l'hôtel Intercontinental à Genève, où le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé un peu plus tôt, alors que des responsables ukrainiens et américains doivent se réunir en Suisse pour discuter du plan de Donald Trump pour l'Ukraine, qui fait craindre à Kiev une capitulation forcée mais ne constitue pas, selon Washington, une offre finale. IMAGES
Images devant l'hôtel Intercontinental à Genève avant les pourparlers de paix sur l'Ukraine
