Un immense panache de fumée s'étent sur toute la presqu'île du Cap-Ferret et déborde vers l'intérieur du Bassin d'Arcachon. Le feu en Gironde a déjà parcouru 19.000 hectares en Gironde, et forcé l'évacuation de 110.000 personnes. IMAGES
Images aériennes de la presqu'île du Cap-Ferret en proie aux flammes
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