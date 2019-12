"Il n'y a plus de fantasmes à avoir sur le train de vie de l'Elysée !" selon René Dosière

Ecorama : La Grande Interview • 04/12/2019 à 14:05

Dans son dernier ouvrage "Frais de Palais" (Editions de L'Observatoire), René Dosière, président de l'Observatoire de l'éthique publique, nous dévoile les secrets des dépenses de l'Élysée. Passage en revue des présidents les plus dépensiers et les plus économes ! Ecorama du 4 décembre 2019, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com