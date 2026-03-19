Il est "urgent" que l'UE verse le prêt de 90 milliards d'euros qu'elle s'est engagée à fournir à Kiev, mais qui est actuellement bloqué par la Hongrie, a plaidé jeudi la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.
"Il est urgent de montrer notre soutien à l'Ukraine", lance Kallas
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