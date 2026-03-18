"La justice a été rendue", "tous les Marocains s'en réjouissent", "la coupe revient dans sa véritable demeure": dans les rues de la capitale marocaine, Rabat, les habitants applaudissent mercredi la décision la veille jury d'appel de la CAF de retirer le titre de champion d'Afrique du Sénégal à la CAN-2025 au profit du Maroc.
"Justice a été rendue!": la joie à Rabat après la victoire à la CAN sur tapis vert
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