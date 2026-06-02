IA : Anthropic rend son moteur ultra-performant Mythos accessible à l’UE

information fournie par France 24 • 02/06/2026 à 22:58

On connaissait déjà Claude, mais la start-up américaine Anthropic a développé un nouveau modèle d’IA, Mythos, encore en phase de test. Pensé pour être spécialiste du code, il s’est révélé encore plus performant que ses créateurs ne l’imaginaient, et capable de détecter des failles informatiques jusque-là indétectées, à une vitesse et une échelle exceptionnelles. Ces performances en font un outil extraordinaire mais qui peut se transformer en arme s’il tombe entre de mauvaises mains, alors Anthropic a lancé le Project Glasswing avec une cinquantaine d’entreprises partenaires pour tester Mythos. Bruxelles voulait en être, inquiète de ne pas y avoir accès avant sa commercialisation et de ne pas avoir la possibilité de se préparer à d’éventuelles cyberattaques à grande échelle, rapides et automatisées.

Anthropic, qui se veut garante d’une IA éthique et morale, a décidé de continuer à développer le Projet Glasswing avec 150 nouveaux partenaires de plus de 15 pays, travaillant dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, de la santé, des communications et des équipements. Car les premières failles détectées pourraient toucher jusqu’à 100 millions de personnes et menacer la sécurité des Etats-Unis et du monde, selon l’entreprise. Elle a donc décidé de pousser les investigations plus loin.

Parallèlement, Anthropic a déposé un dossier confidentiel auprès de la SEC pour une entrée en Bourse.