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Hongrie: 12 morts et 10 blessés dans l'accident d'un car immatriculé en Pologne

information fournie par AFP Video 16/08/2026 à 19:09

L'accident d'un car immatriculé en Pologne sur une autoroute en Hongrie dans la nuit de samedi à dimanche a fait 12 morts et au moins 10 blessés graves, dans ce qui constitue la pire catastrophe de ce type dans le pays depuis plus de 20 ans.

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