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Hommage national à Lionel Jospin: arrivée du cercueil aux Invalides

information fournie par AFP Video 26/03/2026 à 15:32

Le cercueil de l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, décédé dimanche, a fait son entrée jeudi dans la cour des Invalides, pour un hommage national rendu par le président français Emmanuel Macron.

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