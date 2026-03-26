Le cercueil de l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, décédé dimanche, a fait son entrée jeudi dans la cour des Invalides, pour un hommage national rendu par le président français Emmanuel Macron.
Hommage national à Lionel Jospin: arrivée du cercueil aux Invalides
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