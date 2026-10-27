"Je conseillerais juste à M. Glucksmann d'arrêter de parler de la France insoumise et de parler plus souvent du projet politique qu'il propose au pays", réagit la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, après que le candidat Place publique à la présidentielle, Raphaël Glucksmann, a accusé La France insoumise de mener une "campagne de harcèlement" qui l'empêche de participer aux manifestations car il est toujours confronté à une "hostilité" qu'il juge "organisée". "Nous ne parlons jamais de Raphaël Glucksmann", ajoute-t-elle.
"Harcèlement" de LFI : "Nous ne parlons jamais de Raphaël Glucksmann" (Panot)
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