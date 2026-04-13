Une bousculade sur le site touristique d'une ancienne citadelle militaire dans le nord d'Haïti a fait au moins 30 morts samedi, a annoncé le gouvernement, le P remier ministre exprimant sa "profonde tristesse".
Haïti: une bousculade sur un site touristique fait au moins 30 morts
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