Il nous présente son premier projet solo : Médecine. Un EP plein d’amour, de groove et d’émotions. Entre sonorités africaines, soul, reggae et jazz, il nous livre une musique qui soigne l’âme. Haïlé Dästa maîtrise l’art d’allier cordes et percussions avec son instrument de prédilection : la guitare.
Haïlé Dästa, chanteur et musicien à l’univers vibrant
