Pour sa première au poste d'entraîneur de l'OM, Habib Beye n'a pas réussi à sortir les Marseillais de la spirale infernale dans laquelle ils sont bloqués depuis un mois. L'OM n'a plus gagné en championnat depuis la fin du mois de janvier. Face à Brest, ils laissent échapper des points précieux, et donnent l'occasion à l'Olympique lyonnais de creuser l'écart au classement.
Habib Beye manque ses débuts avec Marseille et s'incline à Brest
