Guinée : la médiation internationale "exhorte" les autorités à la "retenue"

France 24 • 27/10/2020 à 23:42

La médiation internationale en Guinée "exhorte" les autorités guinéennes "à lever le dispositif" de sécurité qui empêche l'accès au domicile du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, et au siège de son parti, après huit jours de violences qui ont suivi la réélection contestée du président sortant Alpha Condé. La médiation demande aux autorités guinéennes de « faire en sorte que les forces de défense et de sécurité agissent avec retenue et professionnalisme dans la gestion des manifestations" et appelle à mener des enquêtes.