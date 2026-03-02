Les marchés scrutent la moindre information en provenance du Golfe : le Brent a bondi puis s’est replié dans une séance très volatile, alors que le détroit d’Ormuz – passage stratégique pour le pétrole, le GNL et une partie des engrais – est de plus en plus évité par les armateurs et les assureurs.
Guerre Iran-États-Unis/Israël : pétrole, gaz, fret maritime… l’économie mondiale sous tension
