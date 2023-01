Guerre en Ukraine : reportage à Koupiansk, près de la ligne de front qui se fige peu à peu

information fournie par France 24 • 09/01/2023 à 11:25

Les bombardements russes se sont intensifiés dans plusieurs régions d'Ukraine ce dimanche 8 janvier, notamment près de la ville de Soumy. Dans l'Est, la ligne de front se fige peu à peu. C'est le cas près de Koupiansk où les soldats ukrainiens n’ont presque pas bougé depuis trois mois, après avoir repris des pans entiers de leur territoire à la Russie en septembre. La région est au cœur de duels d'artillerie intenses. Nos envoyés spéciaux sont allés échanger, à quelques kilomètres de la ligne de front, avec des soldats et des habitants. Reportage de Mélina Huet et Luke Shrago.