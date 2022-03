Guerre en Ukraine : les centrales nucléaires devenues des "armes de guerre" ?

information fournie par France 24 • 04/03/2022 à 19:04

Au neuvième jour de l'invasion lancée par Vladimir Poutine, la plus grande centrale nucléaire d'Europe a été la cible de tirs par l'armée russe, provoquant un incendie et une vive inquiétude. Le conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence vendredi 5 mars à New York. Linda Thomas-Greenfield, représentante des États-Unis à l'ONU et Nicolas De Rivière, représentant français au sein de l'Organisation ont exhorté la Russie de "cesser immédiatement ses activités illégales et dangereuses".