Guerre en Ukraine : "combien de temps les Ukrainiens pourront-ils tenir?"

information fournie par France 24 • 28/06/2022 à 15:25

Depuis dimanche midi, se tient dans l’hôtel de luxe Schloss Elmau, à Krün en Bavière, Allemagne le sommet du G7 (France, USA, Canada, Italie, Royaume-Uni, Japon, Allemagne). Double objectif : accroître les sanctions contre la Russie et soutenir les Ukrainiens militairement. Joséphine Staron, docteure en philosophie politique et directrice des études et des relations internationales chez Think Tank Synopia, invitée de France 24 nous livre son analyse et affirme : "il y a une guerre de perception qui est menée par la Russie depuis le début de ce conflit" et une question se pose : "combien de temps les Ukrainiens pourront-ils tenir ?".