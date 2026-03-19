Un air de déjà-vu. Le PSG et Liverpool vont se retrouver en Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, cette fois-ci en quarts de finale. Battus 1-0 par Galatasaray à l'aller, les Reds ont totalement renversé la situation au retour en s'imposant 4-0. De quoi leur offrir la chance de prendre leur revanche contre les Parisiens, qui les avaient éliminés aux tirs au but l'année dernière en huitièmes de finale.
Liverpool rejoint le PSG en quarts de finale de la Ligue des champions
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro