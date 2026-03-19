Le chanteur Patrick Bruel dans la tourmente judiciaire: il fait l'objet d'une enquête pour viol et est visé, depuis la semaine dernière, par une autre plainte, pour tentative de viol et agression sexuelle. L'artiste nie vigoureusement.
Patrick Bruel visé par une enquête pour viol et par une plainte pour tentative de viol
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