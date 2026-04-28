Vladimir Poutine a rencontré lundi 27 avril le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Pour plus d'analyse, Clément Therme, chercheur associé à l'institut d'études iraniennes, était l'invité de France 24.
Guerre au Moyen-Orient : Quelle est la position de la Russie vis-à-vis de l'Iran ?
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