Images des usagers dans la gare du Nord à Paris alors que le trafic est perturbé sur presque l'ensemble du réseau francilien. Les syndicats ont promis une "journée noire" de manifestations et de grèves pour peser sur les choix budgétaires du prochain gouvernement. IMAGES
Grève du 18 septembre: images de la gare du Nord à Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro