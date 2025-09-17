Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées devant le tribunal de Belfast au premier jour du procès d'un ancien soldat britannique, accusé de deux meurtres et cinq tentatives de meurtre lors du "Bloody Sunday".
"Bloody Sunday" : le procès d'un ancien soldat britannique s'ouvre à Belfast
