Le président de la FIFA, Gianni Infantino, veut ouvrir le capital commercial de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Des investisseurs internationaux, dont des proches de la famille Trump, seraient candidats. L’initiative provoque de fortes réactions au sein des différentes confédérations et fédérations.
Gianni Infantino et la FIFA sous le feu des critiques
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