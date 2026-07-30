 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gianni Infantino et la FIFA sous le feu des critiques

information fournie par France 24 30/07/2026 à 07:09

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, veut ouvrir le capital commercial de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Des investisseurs internationaux, dont des proches de la famille Trump, seraient candidats. L’initiative provoque de fortes réactions au sein des différentes confédérations et fédérations.

Sport

Vidéos les + vues

1

Incendies en Gironde : sites d'entraide, cagnottes... la solidarité s'organise en ligne

information fournie par France 24 29 juil.
1
2

Orange: des bébés morts découverts dans des cartons dans un appartement

information fournie par AFP Video 29 juil.
3

Trade ou Pas Trade : le talkshow du trading: Eurostoxx50, S&P500, NASDAQ, Gecina, Vinci, SES Global, Air Liquide

information fournie par SG Bourse 29 juil.
4

En Indonésie, dans l'île aux esclaves à quelques heures de Bali

information fournie par AFP Video 29 juil.
5

Top 5 IA du 29/07/2026

information fournie par Libertify 05:00
6

Japon: les survivants du séisme face à la chaleur et à la crainte de nouvelles secousses

information fournie par AFP 07:56
7

Les Etats-Unis reprennent leurs bombardements sur l'Iran

information fournie par AFP 08:11
2
8

Xenia Fedorova menacée d'expulsion: "Bons baisers de Paris"

information fournie par France 24 08:44
2
1

Violents incendies en Europe du Sud, des milliers de personnes évacuées

information fournie par AFP 23 juil.
2

Fronde étudiante en Inde: Modi promet de punir les fraudeurs, les manifestants persistent

information fournie par AFP 23 juil.
3
3

Inde: la mobilisation étudiante s'étend à Bombay

information fournie par AFP Video 23 juil.
4

Paris: réouverture de la galerie du Louvre où a eu lieu le cambriolage d'octobre 2025

information fournie par AFP Video 23 juil.
5

Chaleur extrême: à Tokyo, le plus grand nombre d'hospitalisations en un jour depuis 2010

information fournie par AFP 23 juil.
7
6

Chaleur extrême à Tokyo

information fournie par AFP Video 23 juil.
1
7

Var: l'incendie de Pontevès-Cotignac "a repris" cet après-midi (préfet)

information fournie par AFP Video 23 juil.
8

La DJ Barbara Butch va porter plainte contre LFI

information fournie par AFP 23 juil.
13
1

Top 5 IA du 30/06/2026

information fournie par Libertify 01 juil.
2

Météo France prévoit une nouvelle vague de chaleur dans le sud

information fournie par AFP Video 03 juil.
3
3

Ce qui a changé dans nos convictions affichées en début d’année

information fournie par Sycomore AM 08 juil.
4

Estelle Brachlianoff (Veolia) : “Notre action est au plus haut depuis 2008, et on a encore du potentiel d’appréciation !”

information fournie par Ecorama 09 juil.
2
5

Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran "est terminé"

information fournie par AFP Video 08 juil.
6

En Iran, soif de vengeance et zéro compromis lors d'ultimes adieux à Khamenei

information fournie par AFP 09 juil.
6
7

Macron est en Syrie pour une visite inédite

information fournie par AFP Video 07 juil.
2
8

L'Ukraine pourrait apporter à l'Otan des capacités de défense "extraordinaires"

information fournie par AFP Video 07 juil.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank