Plusieurs personnes se rassemblent à Trafalgar Square, à Londres, pour une veillée organisée par l’association « Stand Up to Racism » en mémoire de Jason Arday, ancien professeur à Cambridge. M. Arday a été retrouvé mort à Londres après une tempête médiatique à la suite d’allégations de plagiat. La famille de M. Arday, qui était devenu en 2023 le plus jeune professeur noir de l’histoire de l’université de Cambridge, a dénoncé « une campagne d’attaques incessantes » à son encontre. IMAGES
GB : rassemblement à Londres en mémoire d'un ancien professeur de Cambridge décédé
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