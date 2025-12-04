À la Une de la presse, jeudi : l’Union européenne trouve un accord pour interdire toute importation de gaz russe d’ici à l’automne 2027 ; l'Australie interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans à partir de mercredi prochain ; et un raton laveur ivre s'endort près des toilettes aux États-Unis.
Gaz russe : l'Europe "tourne la page pour de bon"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro