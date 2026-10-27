Malgré les sanctions occidentales, Vladimir Poutine accueille mardi à Moscou les principaux pays exportateurs de gaz. Une démonstration de puissance diplomatique, alors que les tensions sur les approvisionnements font s'envoler les prix à l'approche de l'hiver.
Gaz : Poutine réunit les grands producteurs à Moscou sur fond de flambée des prix
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