information fournie par France 24 • 23/12/2022 à 10:05

Comment se faire plaisir malgré l'inflation ? La pâtissière Claire Heitzler et le chef Camille Saint-M'Leux, tous deux défenseurs d'une cuisine durable et goûteuse, partagent leurs conseils et astuces dans cette émission spéciale fêtes de fin d'année.