Le sommet du G20 s’est tenu pour la première fois de son histoire sur le continent africain. Une occasion historique pour redéfinir les relations entre l’Afrique et les grandes puissances économiques mondiales face aux changements politiques et économiques… Pour décrypter le poids de l’Afrique dans le concert des nations, Daouda Sembene PDG d’Africatalyst, membre du panel d’experts africains pour le G20 était avec nous.
G20 historique en Afrique du Sud: un changement de paradigme pour le continent ?
