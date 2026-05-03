Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez embarque dans un hélicoptère de la gendarmerie nationale à Avord (Cher) pour survoler la zone de la free party géante près de Bourges qui se tient depuis vendredi sans incident majeur et réunit entre 17.000 et 40.000 personnes, bien que les autorités alertent depuis le début de l'événement sur la dangerosité du champ de tir de la direction générale de l'armement (DGA), investi par les teufeurs. IMAGES
Free party géante près de Bourges: Nuñez part survoler la zone
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