La première partie du budget 2026, celle des recettes, n’a toujours pas été votée à l’Assemblée nationale. Près de 2 400 amendements restaient à examiner lundi soir. Un retard qui fragilise le gouvernement de Sébastien Lecornu.
France : le budget 2026 dans l'impasse
