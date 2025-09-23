Plusieurs centaines de supporters se sont retrouvés lundi soir sur le Vieux-Port de Marseille pour fêter la victoire de l'OM à domicile face au PSG (1-0), une première depuis 14 ans.
Football: liesse sur le Vieux-Port après la victoire de l'OM sur le PSG
