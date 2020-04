Football : Décès Robert Herbin, "légende" de l'AS Saint-Étienne

France 24 • 28/04/2020 à 13:56

"Solitaire", "généreux", et à la fois "mythique" et "mystérieux" : l'ancien joueur et entraîneur de Saint-Etienne Robert Herbin, est décédé lundi 27 avril à 81 ans. Il a reçu les hommages émus de ses anciens joueurs, notamment ceux de la fameuse épopée européenne de 1976.