Football : Chelsea sur sa lancée avant le retour de la Premier League

information fournie par France 24 12/08/2025 à 10:45

Pour son premier match de préparation depuis sa victoire à la Coupe du monde des clubs, Chelsea a dominé le Bayer Leverkusen en amical (2-0). Pour sa première apparition avec les Blues, la jeune pépite Estevao a inscrit le premier but de la rencontre.

Sport

