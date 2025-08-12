Pour son premier match de préparation depuis sa victoire à la Coupe du monde des clubs, Chelsea a dominé le Bayer Leverkusen en amical (2-0). Pour sa première apparition avec les Blues, la jeune pépite Estevao a inscrit le premier but de la rencontre.
Football : Chelsea sur sa lancée avant le retour de la Premier League
