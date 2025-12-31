Plus d'un millier de personnes se sont rassemblées mercredi pour rendre hommage à Jean-Louis Gasset, figure emblématique du foot français mort à 72 ans, lors d'une cérémonie près de Montpellier où l'ex-joueur et entraîneur a passé une grande partie de sa carrière.
Football: Blanc, Diallo présents aux funérailles de Jean-Louis Gasset
