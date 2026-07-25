Jürgen Klopp a été officiellement nommé sélectionneur de l'Allemagne, ce vendredi. Le technicien aura la lourde tâche de relancer une équipe nationale en manque de résultats depuis son sacre mondial en 2014. Côté italien, c'est Andrea Pirlo qui prend les rênes de la Nazionale. Le champion du monde 2006 aura pour mission de réussir à relancer une sélection qui n'a plus participé au Mondial depuis 2014. Zinédine Zidane, enfin, devrait être nommé sélectionneur des Bleus mardi.
Football : Allemagne, Italie, France... La grande valse des sélectionneurs
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