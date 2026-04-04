Une vidéo choquante venue de RDC relance le débat sur les violences gynécologiques et obstétricales en Afrique. Derrière ce cas, une réalité plus large : des femmes confrontées à des maltraitances dans les soins liés à la grossesse et à l’accouchement. Un enjeu de santé publique, mais aussi de droits humains. Entretien avec la Docteure Ndeye Khady Babou, spécialiste en santé sexuelle et reproductive, engagée pour la reconnaissance de ces violences et leur prise en charge.
Focus sur violences gynécologiques et obstétricales en Afrique
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