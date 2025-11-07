L'ONU a mis en garde vendredi 7 novembre contre des "préparatifs en vue d'une intensification" des hostilités au Soudan, déchiré par une guerre entre l'armée et les paramilitaires, malgré l'annonce par ces derniers de leur accord à une proposition de trêve humanitaire.
Flou sur la perspective d'une trêve au Soudan
