Fleur Breteau : le cancer, un combat intime et politique

information fournie par France 24 27/02/2026 à 20:42

Elle est l’un des visages de la contestation contre la loi Duplomb et de la lutte contre les pesticides en France. Fleur Breteau, fondatrice du collectif « Cancer Colère », publie un ouvrage du même nom aux éditions du Seuil. Un livre à la fois récit intime et manifeste, pour sortir la maladie de la sphère privée et en faire un enjeu politique.

L'offre BoursoBank