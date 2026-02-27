Elle est l’un des visages de la contestation contre la loi Duplomb et de la lutte contre les pesticides en France. Fleur Breteau, fondatrice du collectif « Cancer Colère », publie un ouvrage du même nom aux éditions du Seuil. Un livre à la fois récit intime et manifeste, pour sortir la maladie de la sphère privée et en faire un enjeu politique.
Fleur Breteau : le cancer, un combat intime et politique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro