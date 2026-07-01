La société américaine a réactivé l'accès à ses 2 modèles d'intelligence artificielle les plus puissants : Claude Fable 5 et Mythos 5. Après plusieurs jours de négociations, la Maison Blanche a donné son feu vert. Une situation qui met en évidence la mainmise de l'administration Trump sur le secteur stratégique de l'IA.
Fin des restrictions pour Anthropic
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