"Il est impossible de considérer comme normal de donner la mort", la lancé dimanche Léon XIV à Lourdes, insistant avec fermeté, quelques mois après l'adoption en France d'une loi instaurant un droit à l'aide à mourir, que "ce qui est légal n’est pas nécessairement moral".
Fin de vie: "impossible de considérer comme normal de donner la mort" (pape)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro