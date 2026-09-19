Festival Maillage : quelles voix pour raconter le monde d’aujourd’hui ?

information fournie par France 24 • 19/09/2026 à 22:30

Un nouveau festival littéraire voit le jour à Paris. Du 25 au 27 septembre 2026, Maillage investit le Palais de la Porte Dorée avec une ambition : faire circuler les récits et les formes, et donner à entendre une pluralité de voix autour des migrations, de l’exil, de la mémoire et des identités. Romans, poésie, bande dessinée, musique, performances et ateliers sont au programme de cette première édition, qui accueille Mohamed Mbougar Sarr comme invité d’honneur.

Pourquoi créer un nouveau festival littéraire aujourd’hui ? Quelle place pour les littératures africaines et diasporiques ? Et que signifie organiser ces rencontres au Palais de la Porte Dorée, lieu profondément marqué par l’histoire coloniale française ?

Fatimata Wane reçoit Gladys Marivat, journaliste et critique littéraire, qui porte le festival Maillage.