Des responsables électoraux ferment un bureau de vote à Bissau et commencent le dépouillement après les élections législatives et présidentielles. Environ 860.000 électeurs étaient appelés à choisir parmi 12 candidats à la présidentielle avec pour enjeu majeur la stabilité, dans un pays ayant vécu depuis son indépendance des crises politiques et des coups d’État. IMAGES
Fermeture des bureaux de vote et début du dépouillement en Guinée-Bissau
