Fatoumata Diawara : avec « MASSA », l’intime devient universel

information fournie par France 24 • 18/09/2026 à 23:17

Fatoumata Diawara revient avec MASSA, son album le plus personnel. La chanteuse, compositrice et guitariste malienne y explore la maternité, la foi, la mémoire, la disparition de son père et la résilience.

Douze titres écrits par Fatoumata Diawara et composés et arrangés avec Matthieu Chedid, -M-, où l’intime rejoint les thèmes qui traversent depuis longtemps son œuvre : les femmes, la transmission, le Mali et la liberté.

Que lui a transmis son père ? Comment la maternité a-t-elle transformé son regard ? Pourquoi considère-t-elle toujours sa guitare comme une arme ? Et comment porter le Mali dans sa musique sans être enfermée dans une image figée de l’Afrique ? Elle est en concert 25 Novembre à l'Olympia à Paris.

Fatoumata Diawara répond aux questions de Fatimata Wane dans le Journal de l’Afrique sur France 24.