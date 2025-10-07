Chanel, Dior, Jean-Paul Gaultier... Des stars, de nouveaux créateurs et même des "Watch parties" pour regarder les défilés comme des matchs de foot... La mode se réinvente, entre audace et inclusivité. Avec notre invité Vincent Pressiat, nouvelle figure de la scène mode, et Pascal Mourier, notre chroniqueur, "À l’Affiche" vous emmène au cœur des défilés printemps-été 2026.
Fashion Week printemps-été 2026 de Paris : la mode se réinvente
