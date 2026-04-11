La hausse des prix des carburants suite à la guerre au Moyen-Orient a provoqué une recrudescence des vols, dont les chauffeurs routiers sont les premières victimes.
Face aux prix élevés, la recrudescence des vols de carburant
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