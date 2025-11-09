Partons à la découverte de l’Histoire des méridiens, ces lignes imaginaires qui structurent nos cartes et nos représentations du monde. Derrière leur apparente neutralité scientifique se cache une autre Histoire : celle de la mesure, de la domination et du partage des territoires à travers les siècles. Fabrice Argounès, géographe et géohistorien, revient sur ces enjeux dans son ouvrage « Méridiens : mesurer, dominer et partager la Terre » (Éditions du CNRS).
Fabrice Argounès: "les méridiens ont servi à se situer dans le monde et contrôler des territoires"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro