Dans une interview exclusive accordée à France 24, le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, condamne fermement la capture de Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines le 3 janvier. Depuis cet événement "sans précédent", qualifié d'"invasion" et de "violation de la souveraineté du pays", "le droit international est mort", déclare-t-il.
Exclusif : "Le droit international est mort" avec la capture de Maduro, affirme Tarek William Saab
